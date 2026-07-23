При пожаре в Москве пострадал человек

Один человек пострадал в результате пожара в доме в центре Москвы

Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации главного управления МЧС по Москве, пожар произошел по адресу улица Гончарная, д. 26, горели личные вещи и мебель.

Позднее в пресс-службе ведомства заявили, что принятыми мерами пожар ликвидирован.

Недавно в одном из небоскребов «Москва-Сити» загорелся пауэрбанк, который девушка оставила включенным на зарядку на всю ночь. По словам 24-летней Анны, она как обычно поставила пауэрбанк на зарядку перед сном, однако, лежа в кровати, девушка услышала странное шипение, после которого произошла яркая вспышка и вспыхнул огонь. Пламя быстро перекинулось на плед, пострадавшая получила ожоги.

Опасные инциденты происходят и с выключенными из сети пауэрбанками. Так, в июне этого года портативный зарядник спалил кровать жительницы Санкт-Петербурга. По какой причине он взорвался и загорелся, неизвестно.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе штраф в ₽310 тысяч за пожар из-за углей с мангала.