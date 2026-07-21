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Общество

Приготовление шашлыка обошлось россиянке в ₽310 тысяч

Мосгорсуд оставил в силе штраф в ₽310 тысяч за пожар из-за углей с мангала
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мосгорсуд подтвердил решение взыскать более ₽310 тыс. с жительницы столицы, чье неосторожное обращение с мангалом привело к сожжению бани и сарая. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Ответчица, находясь на территории частного домовладения в Солнцевском районе Подмосковья, пожарила на мангале шашлык, собрала золу в металлическое ведро и поставила в сарай. Угли продолжали тлеть и в конце концов спровоцировали возгорание. Пожар полностью уничтожил надворные постройки.

Владелец половины домовладения подал иск в Солнцевский районный суд, который постановил взыскать с женщины 310 179 рублей. Она обжаловала это решение, утверждая, что сгоревшие сарай и баня не могут так дорого стоить, поскольку не были зарегистрированы в собственности истца. Кроме того, она указывала, что эксперты при оценке стоимости построек не учитывали их изношенное состояние.

Московский городской суд при рассмотрении апелляции отклонил эти доводы и оставил решение предыдущей инстанции в силе.

Ранее россиянам назвали места для жарки шашлыка без риска нарушить закон.

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