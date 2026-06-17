Выключенный павербанк взорвался в кровати у жительницы Петербурга

ОН: в Петербурге у девушки взорвался павербанк

Павербанк, не подключенный к сети, сжег кровать жительницы Петербурга. Об этом сообщает «Осторожно, Петербург».

Как рассказала сама девушка, она оставила устройство на постели и ушла в другую комнату по делам. В какой-то момент она услышала хлопок, и, вернувшись в помещение, заметила воспламенившийся павербанк.

Вместе с подругой девушка пыталась потушить огонь, но сделать это удалось только с третьей попытки. Судя по кадрам, серьезно пострадала постель и матрас.

«Вся квартира до сих пор пахнет гарью, вся моя одежда пахнет гарью, все вокруг в саже, которая все никак не вымывается», – рассказала девушка.

Она добавила, что устройство было выключено. По какой причине оно взорвалось, неизвестно.

Девушка пожаловалась на боязнь пользоваться бытовыми приборами после произошедшего.

До этого азиатские авиакомпании ужесточили правила перевозки павербанков из-за возгораний, причиной которых часто становились эти устройства. Так, пассажиров попросили держать технику рядом с собой и не класть в верхних отсеках.

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