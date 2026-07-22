Пауэрбанк прожег москвичке спину во время ночной подзарядки

В одном из небоскребов «Москва-Сити» загорелся пауэрбанк, который девушка оставила включенным на зарядку на всю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам 24-летней Анны, она как обычно поставила пауэрбанк на зарядку перед сном, однако, лежа в кровати, девушка услышала странное шипение, после которого произошла яркая вспышка и вспыхнул огонь. Причем за считанные секунды пламя перекинулось на плед, одеяло и спину девушки. Анна в результате получила сильный ожог спины.

Пострадавшая призналась Baza, что очень испугалась, но смогла быстро потушить пожар, но не с первого раза — зарядка то потухала, то разгоралась вновь.

Журналисты отмечают, что дополнительная опасность ситуации придавало то, что квартира пострадавшей находится на одном из высоких этажей башни комплекса «Москва-Сити». Тушить пожар в таком месте было бы очень сложно, уточняет Baza.

Опасные инциденты происходят и с выключенными из сети пауэрбанками. Так, в июне этого года у портативный зарядник спалил кровать жительницы Санкт-Петербурга. По какой причине он взорвался и загорелся, неизвестно.

Ранее россиян предупредили об опасных ошибках при выборе пауэрбанка.