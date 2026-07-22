В Москве в историческом здании вспыхнул пожар

В жилом доме на Гончарной улице произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Информации о пострадавших на данный момент нет, проведена частичная эвакуация. Причины возгорания выясняются. На месте работают экстренные службы, пожару присвоен первый ранг.

Речь идет о здании, построенном по заказу Министерства вооруженных сил СССР. В 2019 году Департамент культурного наследия Москвы включил его в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Недавно в одном из небоскребов «Москва-Сити» загорелся пауэрбанк, который девушка оставила включенным на зарядку на всю ночь. По словам 24-летней Анны, она как обычно поставила пауэрбанк на зарядку перед сном, однако, лежа в кровати, девушка услышала странное шипение, после которого произошла яркая вспышка и вспыхнул огонь. Пламя быстро перекинулось на плед, пострадавшая получила ожоги.

Опасные инциденты происходят и с выключенными из сети пауэрбанками. Так, в июне этого года портативный зарядник спалил кровать жительницы Санкт-Петербурга. По какой причине он взорвался и загорелся, неизвестно.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе штраф в ₽310 тысяч за пожар из-за углей с мангала.