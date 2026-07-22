«Повалил на землю и начал рвать голову»: на внука Дарьи Донцовой напал огромный пес

На семилетнего внука российской писательницы Дарьи Донцовой напал чужой пес. Животное повалило ребенка на землю и «стало рвать» голову мальчика, говорится в Telegram-канале писательницы.

Отмечается, что семилетний Саша спокойно играл у ворот дома в подмосковной деревне Дубцы, когда на него напала огромная собака. Хозяина пса, как утверждается в сообщении, «стоял, наблюдал» и не пытался отогнать животное от ребенка.

На помощь мальчику пришел прохожий, который бросился на пса, прогнал его, но сам оказался укушен. Незнакомец взял Сашу на руки и отнес домой. Мальчика увезли в детскую больницу, где ему зашили глубокие раны, в том числе на лбу. На данный момент ребенок находится в клинике. Он напуган, боится посторонних и отказывается от еды.

Выяснилось, что эта собака не раз нападала на жителей деревни. Пострадавшие писали заявления в полицию, но никаких мер принято не было. Донцова пообещала, что сделает все, чтобы хозяин пса ответил по закону.

До этого в Краснодаре собака набросилась на девочку во дворе школы. Второклассницу госпитализировали с рваными ранами щеки и нижнего века, ссадинами на лице и ушибом головы.

Ранее в Истре два американских булли напали на пятилетнего мальчика.