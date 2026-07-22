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Юрист рассказал, какое наказание может ждать хозяина собаки, напавшей на внука Донцовой

Юрист Хаминский: хозяину пса, напавшего на внука Донцовой, может грозить уголовная статья
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Хозяину собаки, напавшей на внука писательницы Дарьи Донцовой, может грозить штраф за несоблюдение требований к содержанию животного и выгул пса без поводка и намордника. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Помимо гражданского иска о возмещении вреда, владельцу животного грозят реальные санкции по административному и уголовному кодексам. Административная ответственность наступает по двум уровням административного законодательства. Федеральный КоАП РФ, ст. 8.52, предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, если в результате нарушения требований к содержанию животных будет причинен вред здоровью потерпевшего. Кроме того, в Московской области действует статья 3.1.3 КоАП МО, которая устанавливает штраф в размере до 5 тысяч рублей за выгул собак без поводка и намордника», — сказал он.

Хаминский добавил, что в данном случае ссылки на статью 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда по неосторожности» несостоятельны, так как для ее применения требуется тяжкий вред здоровью. При имеющихся у ребенка рассечениях и ушибах, степень тяжести которых еще предстоит установить экспертизе, гораздо более вероятной является квалификация по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

«В соответствии с этой статьей, если владелец, наблюдавший за нападением, имел возможность вмешаться, но не сделал этого, заведомо оставив малолетнего потерпевшего в опасном для здоровья состоянии, ему грозит до одного года лишения свободы. Судебная практика по аналогичным делам, когда хозяин не предотвратил агрессию собаки в отношении ребенка, нередко следует именно этому пути, а не квалификации по статьям о неосторожном вреде здоровью», — пояснил он.

Инцидент произошел 21 июля в подмосковной деревне Дубцы. Хозяин пса, как утверждают очевидцы, «стоял, наблюдал» и не пытался отогнать животное. На помощь мальчику пришел прохожий, который бросился на пса, прогнал его и отнес ребенка в дом. Мальчика увезли в детскую больницу, где ему зашили глубокие раны.

Донцова заявила, что ее внук находится в тяжелом психологическом состоянии и вздрагивает каждый раз, когда открывается дверь палаты. По словам писательницы, клыки собаки прошли по голове, по лбу мальчика. Возбуждено уголовное дело, Донцова намерена обратиться в суд с иском к хозяину пса.

Свою версию произошедшего рассказывал и хозяин собаки. По словам мужчины, несколько детей, в числе которых был 7-летний внук писательницы, катались на квадроцикле. В какой-то момент они слезли с него, и ребенок подбежал к собаке сзади. Хозяин утверждает, что пытался оттянуть пса за поводок.

Ранее собака набросилась на девочку во дворе российской школы и разодрала ей щеку.

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