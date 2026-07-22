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«Вздрагивает каждый раз»: Донцова рассказала о состоянии внука после нападения пса

Донцова сообщила о тяжелом психологическом состоянии внука после нападения пса
Газета.Ru

Российская писательница Дарья Донцова сообщила Агентству «Москва», что ее семилетний внук после нападения собаки остается в тяжелом психологическом состоянии. По ее словам, мальчик вздрагивает каждый раз, когда в палате открывается дверь.

«Клыки собаки прошли по голове, по лбу. Он весь исцарапан ниже шеи когтями», — поделилась подробностями писательница.

Она добавила, что, к счастью, голова, нос, рот и лицо не пострадали. Также Донцова с облегчением заметила, что собака не схватила ребенка за шею.

Инцидент произошел 21 июля в подмосковной деревне Дубцы. Семилетний мальчик играл у ворот дома, когда на него напала огромная собака. Хозяин пса, как утверждают очевидцы, «стоял, наблюдал» и не пытался отогнать животное от ребенка. На помощь мальчику пришел прохожий, который бросился на пса, прогнал его и отнес ребенка в дом. Мальчика увезли в детскую больницу, где ему зашили глубокие раны.

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка. Донцова сообщила, что собирается обратиться в суд с иском к хозяину пса.

Ранее в Истре два американских булли напали на пятилетнего мальчика.

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