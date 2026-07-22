Хозяин собаки, напавшей на внука Донцовой, рассказал свою версию произошедшего

Хозяин собаки, которая напала на внука писательницы Дарьи Донцовой, рассказал Telegram-каналу 112 свою версию произошедшего.

По словам мужчины, инцидент произошел, когда они с псом возвращались с прогулки. Несколько детей, в числе которых был семилетний Саша, катались на квадроцикле. В какой-то момент они слезли с него, и мальчик побежал к собаке. Животное набросилось на ребенка, повалило на землю и стало его грызть. При этом хозяин утверждает, что пытался оттянуть пса за поводок.

Мужчина рассказал, что после этого привязал питомца к столбу и попытался помочь мальчику и вызвать скорую помощь. Хозяин пса заверил, что пытается выйти на связь с родителями ребенка, «чтобы чем-то помочь».

Инцидент произошел 21 июля в подмосковной деревне Дубцы. Хозяин пса, как утверждают очевидцы, «стоял, наблюдал» и не пытался отогнать животное. На помощь мальчику пришел прохожий, который бросился на пса, прогнал его и отнес Сашу в дом. Мальчика увезли в детскую больницу, где ему зашили глубокие раны.

Донцова рассказала, что ее внук находится в тяжелом психологическом состоянии и вздрагивает каждый раз, когда открывается дверь палаты. По словам писательницы, клыки собаки прошли по голове, по лбу мальчика. Он весь исцарапан ниже шеи когтями. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Донцова намерена обратиться в суд с иском к хозяину пса.

Ранее собака набросилась на девочку во дворе российской школы и разодрала ей щеку.