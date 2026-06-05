Собака набросилась на девочку во дворе российской школы и разодрала ей щеку

В Краснодаре собака набросилась на девочку во дворе школы. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел на территории школы №73, когда второклассница находилась на прогулке в платном школьном лагере. В открытую калитку забежал пес и накинулся на ребенка.

В результате девочку госпитализировали с рваными ранами щеки и нижнего века, ссадинами на лице и ушибом головы. Директор школы не стал комментировать случившееся.

До этого стая собак напала на двух подростков в Норильске. Дети самостоятельно обратились за помощью, вызвав службу спасения. Один из них получил укушенные раны и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее собака на поводке искусала 13-летнюю девочку под Нижним Новгородом.