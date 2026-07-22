Украина атаковала многоквартирный дом в Белгороде

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Об этом рассказали в канале оперштаба региона в «Максе».

«В Белгороде многоквартирный дом атакован беспилотником Вооруженных сил Украины. За медицинской помощью никто не обращался», — говорится в публикации.

Тем временем помощница главы Крыма Ольга Курлаева заявила, что в Ялте в многоэтажном жилом доме выгорели семь квартир после попадания беспилотного летательного аппарата. Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, жилой дом в Ялте был атакован в ночь на 22 июля.

В пресс-службе министерства обороны России заявили, что всего в течение ночи над территорией страны сбили 242 украинских беспилотника. БПЛА перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, а также в столичном регионе, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях. Остальные дроны были уничтожены в Орловской, Рязанской, Курской, Тверской, Смоленской, Белгородской, Ростовской, Псковской, Тульской, Калужской, Новгородской и Брянской областях.

Ранее обломки беспилотника ВСУ повредили многоквартирный дом в Краснодаре.