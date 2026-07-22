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В Минобороны назвали число сбитых БПЛА над регионами РФ

МО РФ: за ночь силы ПВО сбили 242 украинских беспилотника над регионами России
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 242 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 20.00 мск 21 июля до 8.00 мск 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что БПЛА нейтрализовали над Курской, Калужской, Брянской, Белгородской, Орловской, Новгородской, Ростовской, Псковской, Рязанской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Азовским и Черным морями.

22 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что падение беспилотника ВСУ в Кагальницком районе Ростовской области привело к возгоранию озимой пшеницы в поле.

До этого сообщалось, что нефтебаза в Северной промышленной зоне Армавира подверглась атаке более чем 16 беспилотников в ночь на 22 июля. На территории объекта произошел пожар площадью около 800 кв. м. К тушению привлекли свыше 40 сотрудников МЧС и девять единиц техники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Краснодаре три человека пострадали из-за обломков БПЛА.

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