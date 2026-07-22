Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Краснодаре обломки беспилотника повредили многоквартирный дом

Наумов: в Краснодаре обломки БПЛА повредили крышу и окна в многоквартирном доме
Shutterstock

В Пашковском микрорайоне в Краснодаре обломки сбитого украинского беспилотника повредили крышу и окна в пятиэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» глава Краснодара Евгений Наумов.

По его словам, люди не пострадали. В настоящее время на месте инцидента работают специальные и оперативные службы.

Наумов также предупредил краснодарцев, что приближаться к фрагментам беспилотника опасно, при их обнаружении необходимо звонить по номеру 112.

До этого мэр сообщил, что в Краснодаре загорелся складской комплекс одного из маркетплейсов, его сотрудников временно эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

Ночной налет затронул несколько муниципалитетов Краснодарского края. В частности, в Армавире подверглась атаке более 16 беспилотников нефтебаза, на территории объекта произошел пожар площадью около 800 кв. м. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что вертолет привлекут к ликвидации пожара в Краснодаре после атаки беспилотников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!