В Краснодаре обломки беспилотника повредили многоквартирный дом

Наумов: в Краснодаре обломки БПЛА повредили крышу и окна в многоквартирном доме

В Пашковском микрорайоне в Краснодаре обломки сбитого украинского беспилотника повредили крышу и окна в пятиэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» глава Краснодара Евгений Наумов.

По его словам, люди не пострадали. В настоящее время на месте инцидента работают специальные и оперативные службы.

Наумов также предупредил краснодарцев, что приближаться к фрагментам беспилотника опасно, при их обнаружении необходимо звонить по номеру 112.

До этого мэр сообщил, что в Краснодаре загорелся складской комплекс одного из маркетплейсов, его сотрудников временно эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

Ночной налет затронул несколько муниципалитетов Краснодарского края. В частности, в Армавире подверглась атаке более 16 беспилотников нефтебаза, на территории объекта произошел пожар площадью около 800 кв. м. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что вертолет привлекут к ликвидации пожара в Краснодаре после атаки беспилотников.