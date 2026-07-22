Сотрудники МЧС локализовали пожар на складах в Краснодарском крае после атаки ВСУ

Специалистам удалось локализовать возгорание на складах в Краснодарском крае, возникшее после атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Как мне доложили на оперативном штабе, пожар на складском комплексе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт», — написал он.

Также губернатор рассказал, что девушку, получившую ранение при атаке по складскому комплексу, спасти не удалось.

До этого оперативный штаб региона сообщал, что в ликвидации пожара задействованы 105 человек и 37 единиц техники.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовому налету беспилотников, обломки которых повредили два многоквартирных дома и складской комплекс в Краснодаре, два частных дома в станице Динской. Росавиация ввела дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара.

Кроме того, в Армавире произошел пожар на территории нефтебазы, предприятие атаковали 16 беспилотников. В местной администрации назвали произошедшее одной из самых масштабных атак на город. Подробнее о ночной атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК РФ квалифицировал ночные атаки ВСУ на Краснодар и Невинномысск как теракт.