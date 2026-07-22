Появилось видео с места пожара в Краснодарском крае после ударов беспилотников ВСУ

Оперштаб Кубани показал видео с места пожара на складе в Краснодаре

Появились кадры мощного пожара на складе в Краснодаре после ночных ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

На выложенном видео можно увидеть, как над зданием поднимается огромный столб дыма. Территорию вокруг оцепили правоохранители.

В ликвидации возгорания задействованы 105 человек и 37 единиц техники, говорится в сообщении.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовому налету беспилотников, обломки которых повредили два многоквартирных дома и складской комплекс в Краснодаре, два частных дома в станице Динской. Росавиация ввела дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара.

Кроме того, в Армавире произошел пожар на территории нефтебазы, предприятие атаковали 16 беспилотников. В местной администрации назвали произошедшее одной из самых масштабных атак на город. Подробнее о ночной атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК РФ квалифицировал ночные атаки ВСУ на Краснодар и Невинномысск как теракт.