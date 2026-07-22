В Краснодаре скончалась девушка, получившая ранение во время атаки БПЛА по складскому комплексу

В Краснодаре скончалась девушка, получившая ранение при атаке по складскому комплексу. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре», — поделился Кондратьев.

Он добавил, что еще три человека остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь.

Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и поручил мэру Краснодара Евгению Наумову и главе Армавира Андрею Харченко оказать родным погибших максимальную поддержку.

До этого оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил, что обломки беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Кроме того, в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на территории предприятия.

Позже оперштаб уточнил, что три человека получили ранения из-за падения фрагментов БПЛА на складской комплекс в Краснодаре.

Ранее во Владимире многоэтажка загорелась после прилета БПЛА.