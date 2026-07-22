Россиянам назвали признаки ответственного заводчика собак

При выборе добросовестного и ответственного заводчика собак или кошек важно обращать внимание на ряд нюансов, в том числе на наличие документов и интерес к будущему животного. Об этом сообщает kp.ru.

Россиянам, которые планируют взять питомца у заводчика или из приюта, в первую очередь нужно внимательно проверять документы на питомца, которые передают вместе с ним. Отсутствие всех необходимых бумаг или излишняя «неформальность» могут указывать на возможные проблемы с животным. При покупке щенка или котенка с заводчиком должен быть заключен договор купли-продажи, а с приютом — договор ответственного содержания, в котором прописаны права и обязанности владельца. Также вместе с питомцем должен идти его ветеринарный паспорт с отметками о прививках и обработках от паразитов.

У породистого животного также должна быть метрика, которая подтверждает его регистрацию в породном клубе или ассоциации и соответствие требованиям породы. В отдельных случаях заводчики также подтверждают отсутствие у родителей питомца генетических заболеваний. При этом достоверность метрики рекомендуется проверить, связавшись с самим изготовителем документа.

Ответственные заводчики и сотрудники приютов обычно подробно расспрашивают новых владельцев о будущем животного. В некоторых приютах перед передачей собаки или кошки предусмотрен испытательный срок, вовремя которого будущий хозяин ухаживает за питомцем в стенах организации. Однако если животное готовы отдать без вопросов, не показывая место его содержания и передавая, это должно насторожить.

Кроме того, добросовестные заводчики не передают щенков и котят младше трех месяцев новым хозяевам. Раннее отлучение от матери может негативно сказаться на иммунитете и развитии питомца. Также к моменту переезда животное должно быть привито и обработано.

Вместе с тем некоторые заводчики продолжают контролировать судьбу питомцев даже после их передачи новым владельцам. Новых владельцев могут регулярно просить отправлять свежие фотографии или разрешить осмотр квартиры, где будет жить животное.

Партнер-кинолог/зоопсихолог Vetcity Clinic Анна Климова до этого говорила, что собаки и кошки по-разному реагируют на эмоции хозяина из-за особенностей социализации. По ее словам, одну из главных ролей в этом вопросе также играет длительность совместного проживания с человеком и уровень социализации животного.

Ранее собаководов предупредили о недопустимости кормления питомцев просроченным кормом.