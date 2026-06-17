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Общество

Зоопсихолог рассказала, как питомцы реагируют на эмоциональное состояние хозяина

Эксперт Климова: реакция питомца на эмоции хозяина зависит от характера
Shutterstock

Собаки и кошки по-разному реагируют на эмоции своего хозяина из-за особенностей социализации. Немаловажную роль также играет длительность совместного проживания с человеком и уровень социализации животного. Об этом газете «Известия» рассказала партнер-кинолог/зоопсихолог Vetcity Clinic Анна Климова.

Специалист объяснила, что в большинстве случаев собаки демонстрируют более явный эмоциональный отклик, так как имеют более тесную связь с хозяином. В то же время кошки себя более сдержанно, предпочитая наблюдать за человеком со стороны, а потом выстраивать контакт на собственных условиях.

При этом, по словам зоопсихолога, реакция конкретного питомца на эмоциональное состояние владельца всегда индивидуальна. На нее влияет не только от вида животного, но и его характер, уровень социализации и опыт взаимодействия с хозяином.

Однако самую главную роль играет поведение самого человека.

«Если он расстроен, но при этом спокоен, не проявляет резких движений и агрессии, кошка скорее подойдет сама. Если в поведении человека чувствуются резкость, эмоциональность и агрессия — любое животное постарается избежать такого человека. И кошки, и собаки в этой ситуации действуют на основе страха. Более того, собаки иногда избегают контакта даже сильнее, и в некоторых случаях их реакция может доходить до агрессивного поведения, тоже продиктованного страхом», — заключила эксперт.

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