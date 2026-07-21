Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Собаководов предупредили о недопустимости кормления питомцев просроченным кормом

Кинолог Голубев: собак нельзя кормить просроченным кормом
Shutterstock

При покупке корма для собак важно всегда проверять срок годности. Просроченный продукт может привести к опасным последствиям для питомца. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Почему-то многие думают, что организм собаки довольно приспособленный и переварит чуть ли не что угодно. Это не так. И просроченный корм несет реальный риск для здоровья собаки, может привести к тяжелым отравлениям. Добавьте к этому возможные нарушения хранения корма — и ситуация тем более усугубляется», — отметил специалист.

Опасны, по его словам, даже не бактерии, размножающиеся в корме, а так называемые микотоксины — ядовитые вещества, которые производят плесневые грибы. Они весьма устойчивы к тепловой обработке и могут скрываться в готовых гранулах, которые внешне выглядят нормально.

До этого Голубев рассказал, какие фрукты и ягоды нельзя давать собакам.

Вишня, черешня, слива, абрикос и персик — под строгим запретом, подчеркнул он. Особенно опасны косточки, содержащие цианид, а мякоть этих плодов часто вызывает диарею. Виноград и изюм также категорически нельзя давать — они приводят к почечной недостаточности. Цитрусовые сильно раздражают слизистую желудка, а хурма нередко становится причиной расстройства ЖКТ.

Ранее собаководов предупредили об опасности борщевика для питомцев.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!