Собаководов предупредили о недопустимости кормления питомцев просроченным кормом

При покупке корма для собак важно всегда проверять срок годности. Просроченный продукт может привести к опасным последствиям для питомца. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Почему-то многие думают, что организм собаки довольно приспособленный и переварит чуть ли не что угодно. Это не так. И просроченный корм несет реальный риск для здоровья собаки, может привести к тяжелым отравлениям. Добавьте к этому возможные нарушения хранения корма — и ситуация тем более усугубляется», — отметил специалист.

Опасны, по его словам, даже не бактерии, размножающиеся в корме, а так называемые микотоксины — ядовитые вещества, которые производят плесневые грибы. Они весьма устойчивы к тепловой обработке и могут скрываться в готовых гранулах, которые внешне выглядят нормально.

До этого Голубев рассказал, какие фрукты и ягоды нельзя давать собакам.

Вишня, черешня, слива, абрикос и персик — под строгим запретом, подчеркнул он. Особенно опасны косточки, содержащие цианид, а мякоть этих плодов часто вызывает диарею. Виноград и изюм также категорически нельзя давать — они приводят к почечной недостаточности. Цитрусовые сильно раздражают слизистую желудка, а хурма нередко становится причиной расстройства ЖКТ.

Ранее собаководов предупредили об опасности борщевика для питомцев.