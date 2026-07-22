В Ялте эвакуировали сотни человек из атакованного дроном дома

Журналист Курлаева: из атакованного БПЛА дома в Ялте эвакуировали 350 человек

Сотрудники экстренных служб эвакуировали более 300 человек из многоэтажного жилого дома в Ялте, подвергшегося атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщила корреспондент Ольга Курлаева.

Она отметила, что после удара в здании начался пожар. Возгорание, повредившее семь квартир, тушили на протяжении четырех часов. У дома частично обрушилась фасадная часть.

«Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек», — говорится в публикации.

Курлаева добавила, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 17 человек. Шесть жителей были госпитализированы, при этом трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам журналиста, сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Глава Крыма Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, жилой дом в Ялте был атакован в ночь на 22 июля. В пресс-службе министерства обороны России заявили, что всего в течение ночи над территорией страны сбили 242 украинских беспилотника. БПЛА перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, а также в столичном регионе, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях. Остальные дроны были уничтожены в Орловской, Рязанской, Курской, Тверской, Смоленской, Белгородской, Ростовской, Псковской, Тульской, Калужской, Новгородской и Брянской областях.

Ранее обломки беспилотника ВСУ повредили многоквартирный дом в Краснодаре.