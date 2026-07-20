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Общество

В Иране произошло сразу два землетрясения

EMSC: на западе Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,9
Uwe Anspach/Global Look Press

На западе Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,9. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным специалистов, очаги обоих землетрясений находились на небольшой глубине. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Кроме того, на юго-западе страны было зарегистрировано более сильное землетрясение магнитудой 5. Как сообщил Национальный сейсмологический центр Ирана, эпицентр находился в районе города Саланд в провинции Хузестан.

Очаг этого землетрясения залегал на глубине восьми километров. Подземные толчки ощущались в городах Ахваз, Эндимешк и Дизфуль.

Для оценки возможного ущерба и оказания помощи в пострадавший район направлены спасательные отряды Красного Полумесяца.

Накануне утром сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. По данным службы, эпицентр землетрясения находился в 209 км от Петропавловска-Камчатского, а глубина очага составила около 67,7 км.

Ранее сейсмолог объяснил, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии.

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