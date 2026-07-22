В Ставропольском крае два человека пострадали в результате атаки БПЛА

Владимиров: два человека пострадали при атаке БПЛА в Ставропольском крае

На окраине Невинномысска в Ставропольском крае загорелся складской комплекс из-за атаки БПЛА, в результате чего два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы. По оперативной информации, есть двое пострадавших», — написал он.

Владимиров уточнил, что им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Незадолго до этого губернатор Ставропольского края рассказал, что средства противовоздушной обороны отражают налет украинских беспилотников на промзону Невинномысска, сбиты несколько БПЛА.

Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам аппаратов, а также не снимать и не публиковать кадры с дронами и работой ПВО.

Накануне сообщалось, что ВСУ повредили оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища. В результате огневого воздействия со стороны украинской армии произошел сброс воды.

Ранее ВСУ атаковали автовокзал в прифронтовом городе.