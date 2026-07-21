На поврежденном ВСУ Белгородском водохранилище произошел сброс воды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Атака произошла в минувшие выходные. В результате огневого воздействия со стороны украинской армии произошел сброс воды. По данным оперштаба, все эти дни специалисты оценивают риски и угрозы.

«Главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит», — говорится в сообщении.

Водохранилище находится в федеральной собственности, в ведении ФГБВУ «Центррегионводхоз». В оперштабре отметили, что ВСУ продолжают целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются. Однако местные власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения. Ситуация находится под контролем.

До этого гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов предупредил, что удары ВСУ могут привести к разрушению плотины Белгородского водохранилища. Это чревато сильным ущербом для населения и инфраструктуры ниже по течению. В случае переполнения и разрушения плотины может образоваться волна прорыва, которая приведет к затоплению больших участков и населенных пунктов, отметил эксперт.

Ранее в Госдуме назвали терроризмом удары ВСУ по Белгородскому водохранилищу.