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Армия

ВСУ атаковали автовокзал в прифронтовом городе

Балицкий: два человека ранены при ударе ВСУ по автовокзалу в Каменке-Днепровской
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автовокзал в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

В результате атаки вражеских беспилотников ранения получили два мирных жителя: парень 2005 года рождения и мужчина 1958 года рождения. Пострадавших оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Балицкий предупредил местных жителей об опасности повторных ударов.

Накануне атаке ВСУ подверглось здание школы в Приазовском муниципальном округе Запорожской области. По данным Балицкого, противник целенаправленно ударил по образовательному учреждению. В результате оказалось повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория. Повреждения также получили близстоящие дома. Однако, к счастью, никто из людей не пострадал, добавил губернатор. Сотрудники оперативных служб и администрации округа оценивают причиненный ущерб.

Ранее в Запорожской области дрон ВСУ ударил по жилому дому.

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