Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автовокзал в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
В результате атаки вражеских беспилотников ранения получили два мирных жителя: парень 2005 года рождения и мужчина 1958 года рождения. Пострадавших оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Балицкий предупредил местных жителей об опасности повторных ударов.
Накануне атаке ВСУ подверглось здание школы в Приазовском муниципальном округе Запорожской области. По данным Балицкого, противник целенаправленно ударил по образовательному учреждению. В результате оказалось повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория. Повреждения также получили близстоящие дома. Однако, к счастью, никто из людей не пострадал, добавил губернатор. Сотрудники оперативных служб и администрации округа оценивают причиненный ущерб.
Ранее в Запорожской области дрон ВСУ ударил по жилому дому.