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Политика

В ООН допустили, что удар ВСУ по Wildberries могут признать военным преступлением

ООН: атака ВСУ на склады Wildberries имеет признаки военного преступления
Shutterstock

Украинские атаки на склады Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут попасть под категорию военных преступлений в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан на брифинге в Женеве, отвечая на вопрос ТАСС.

«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — сказал Аль-Хитан.

При этом он добавил, что в этой ситуации необходимо провести расследование.

Склады Wildberries в Котовске и Электростали были атакованы украинскими беспилотниками в ночь на 18 июля. Ранения различной степени тяжести получили более 80 человек.

До этого гендиректор WB Татьяна Ким сообщила, что склад в Котовске возобновит работу 23 июля.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке на склады в Тамбовской области и Подмосковье.

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