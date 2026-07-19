Wildberries запустила новые механизмы поддержки партнеров после атак БПЛА

Cоздательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким написала в Telegram-канале о дополнительных мерах поддержки партнеров, пострадавших от налетов БПЛА на логистические центры компании.

Она уточнила, что селлеры получат от WB Банка отсрочку погашения долга на срок до полугода. У них также будет возможность получить льготные кредиты, чтобы восполнить утерянные запасы товаров, или отгрузить продукцию с отсрочкой платежа. На платежи внутри РФ банк отменит все комиссии, а на остатки начислит проценты по повышенной ставке. Условия для ускоренного вывода выручки с площадки тоже сделают льготными.

По словам предпринимательницы, товары с пострадавших складов больше не показываются на сайте при поиске и заказе.

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

В Подмосковье пострадал 61 человек, один из них не выжил. В Электростали после падения обломков БПЛА загорелся детсад. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там тоже возник пожар. Власти заявили об эвакуации роддома, расположенного поблизости.

Ранее под Ставрополем после атаки БПЛА детонировали огнеопасные материалы.