В Севастополе временно разрешили отпускать топливо в канистрах

Развозжаев: 22 июля топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам

Топливо в Севастополе поступит в среду, 22 июля, в продажу по QR-кодам, разрешен отпуск в канистры. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Временно разрешена заправка в канистры, чтобы была возможность заправить домашние генераторы», – написал он.

По его словам, топливо по кодам будут продавать с лимитом в 20 литров на человека, также в продажу поступит бензин Аи-100, лимит увеличен до 40 литров.

14 июля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения более чем десяти топливным компаниям в нескольких регионах России из-за подозрений в необоснованном повышении цен.

За день до этого стало известно, что в Курской области с 15 июля вводится временный порядок продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера автомобиля.

Ранее стало известно, что Петербургская биржа введет новые правила покупки бензина.