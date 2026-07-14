Более 10 топливных компаний в регионах получили предупреждения ФАС из-за цен

ФАС выдала предупреждения более чем 10 компаниям из-за повышения цен на топливо

ФАС выдала предупреждения более чем десяти топливным компаниям в нескольких регионах России из-за подозрений в необоснованном повышении цен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на его официальном сайте.

В Кировской области предупреждения получили три компании, управляющие заправками под брендом «Движение». Они занимают доминирующее положение в нескольких районах, и, по данным УФАС, изменение цен может быть экономически необоснованным и ущемлять интересы потребителей.

В Удмуртии антимонопольщики выдали предупреждение компании «Петросервис», которая доминирует на местном рынке дизеля для аграриев. С 18 июня по 7 июля цены на топливо для фермеров выросли, и УФАС потребовало привести их к обоснованному уровню.

В Саратовской области предупреждения получили сети «Феникс» и «Залив» за повышение цен на АИ-92 и АИ-95. Исполнить предписания они должны до 31 июля.

В Краснодарском крае нарушения заподозрили у шести операторов АЗС, включая «Уфимнефть», «Атан», «Степную» и другие.

В Нижегородской области, где тестируется продажа автомобильного топлива по QR-кодам, предупреждение выдано предпринимателю, торгующему топливом под брендами «ESCO» и «Газпромнефти», также из-за роста цен на популярные марки бензина.

На прошлой неделе дело о нарушении законодательства в сфере антимонопольного регулирования было возбуждено в Московской области в отношении владельцев шести сетей автозаправок.

Ранее россиянам рассказали, куда жаловаться на завышенные цены.