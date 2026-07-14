Петербургская биржа введет новые правила покупки бензина

На Петербургской бирже введут механизм покупки бензина только для конечных потребителей. Об этом сообщили на сайте площадки.

«С 21.07.2026 покупать на Бирже бензин можно только для собственного потребления или для третьих лиц (конечных потребителей). Для третьих лиц бензин могут приобретать только участники торгов категории: Член Биржи, Член Секции «Нефтепродукты», — говорится в сообщении.

Биржа уточнила, что подобные меры направлены на обеспечение недискриминационного доступа к биржевым нефтепродуктам. Участникам торгов предстоит указывать, что грузополучателем или субгрузополучателем бензина будет конечный потребитель. Также поставки будут осуществляться при предоставлении заверения о потреблении бензина конечным потребителем, уточнила биржа.

Несколькими часами ранее власти Ленинградской области ввели лимиты на выдачу бензина для чиновников. Губернатор Александр Дрозденко поручил установить для автомобилей правительства региона такие же нормы заправки, которые сейчас действуют для обычных жителей.

Ранее глава Ставрополья предложил чиновникам пересесть на велосипеды.