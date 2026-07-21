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В Киеве учительница показала детям мультфильм на русском языке и получила штраф

В Киеве учительницу оштрафовали на ₽6 тыс. за показ мультфильма на русском языке
Shutterstock

В Киеве учительницу одного из лицеев оштрафовали на 3,4 тыс. гривен (около ₽6 тыс.) за то, что она включила первоклассникам мультфильм на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, один из родителей пожаловался на нарушение языковых прав детей во время учебного занятия. В результате на педагога наложили административное взыскание.

До этого в Верховной раде Украины предложили запретить произведения русскоязычной культуры и медиа. Соответствующий законопроект появился на сайте парламента. В случае его принятия под запрет попадут публичное исполнение, показ и демонстрация любых произведений, в которых используется русский язык, в том числе фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы. Авторы инициативы также предлагают повысить штрафы за нарушение языкового закона.

Борьба с русским языком на Украине ведется с 2014 года. В 2019 году Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий жителей страны говорить по-украински во всех сферах. В декабре прошлого года Верховная рада исключила русский из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков.

Ранее театр в Одессе оштрафовали из‑за вывесок и постов на русском.

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