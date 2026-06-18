Театр в Одессе оштрафовали из‑за вывесок и постов на русском

Одесский театр «Маски» оштрафован на $400 из-за постов и книг на русском

Одесский театр «Маски» оштрафовали на $400 за нарушение языкового законодательства Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Штраф наложили после трех жалоб, по которым составили четыре протокола об административных правонарушениях. В театре обнаружили три вывески на русском языке, сотрудник общался с посетителем по-русски, в продаже были книги актеров на русском, а на украинском — ни одной. Публикации в соцсетях театра тоже были на русском.

В марте «Маски» уже штрафовали на 17 тыс. грн за нарушение языкового законодательства.

19 мая языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка в стране в 10 раз. Сейчас штраф за первое нарушение составляет до $115, а за повторное — до $270. Ивановская считает, что для системных нарушителей эти суммы нечувствительны, поэтому она предлагает их увеличить.

До этого бывший уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявлял, что население страны регулярно пытается оспорить штрафы за русский язык. Он возмутился тем, что оштрафованные за русский язык пытаются оспаривать постановление о взыскании административного наказания.

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