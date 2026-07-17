В Раду внесли законопроект о запрете произведений культуры на русском языке

В Верховной раде Украины предложили запретить произведения русскоязычной культуры и медиа. Законопроект об этом появился на сайте парламента, на него обратило внимание РИА Новости.

В случае принятия этого закона украинские власти запретят публично исполнять, показывать и демонстрировать любые произведения культуры, в которых звучит или иным образом используется русский язык. Под запрет попадут в том числе фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы с русскоязычными текстами.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают ужесточить наказание за нарушение национальных законов о языке — повысить штрафы с текущих $76-130 до $152-380, а за повторное нарушение — от $460 до $570.

Около месяца назад председатель украинского парламента Руслан Стефанчук сообщал, что президент страны подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите.

Борьба с русским языком и советским наследием на Украине планомерно ведется с 2014 года. В 2019 году Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает жителей страны говорить по-украински во всех сферах.

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