Обломки БПЛА упали на территории храма в Сочи

Обломки беспилотника упали на территории храма в Сочи. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
«Фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи», — говорится в сообщении.
Оперативные и специальные службы работают на месте происшествия.
В оперштабе добавили, что в результате падения обломков дрона пострадал ребенок.
В 10:30 мск в Сочи отменили угрозу атаки беспилотников.
Утром 21 июля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что во Владимире беспилотник попал в квартиру на одном из верхних этажей многоэтажного дома, что привело к пожару. Предварительно, никто не пострадал. Открытое горение ликвидировано.
Кроме того, во вторник в Милютинском районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА загорелся лес.
Ранее 25 человек госпитализировали после атаки БПЛА на автобус в Шебекино.