Обломки БПЛА упали на территории храма в Сочи

В Сочи фрагменты беспилотника упали на территории храма

Обломки беспилотника упали на территории храма в Сочи. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи», — говорится в сообщении.

Оперативные и специальные службы работают на месте происшествия.

В оперштабе добавили, что в результате падения обломков дрона пострадал ребенок.

В 10:30 мск в Сочи отменили угрозу атаки беспилотников.

Утром 21 июля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что во Владимире беспилотник попал в квартиру на одном из верхних этажей многоэтажного дома, что привело к пожару. Предварительно, никто не пострадал. Открытое горение ликвидировано.

Кроме того, во вторник в Милютинском районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА загорелся лес.

Ранее 25 человек госпитализировали после атаки БПЛА на автобус в Шебекино.