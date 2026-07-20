Увеличилось количество пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Шебекино

Минздрав РФ: 25 человек госпитализировали после атаки БПЛА на автобус в Шебекино

В Белгородской области госпитализировали 25 человек, пострадавших в результате атаки украинского дрона на пассажирский автобус. Об этом журналистам РИА Новости рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, госпитализировали 25 пострадавших <...>, среди них один несовершеннолетний. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести», — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров Минздрава РФ, добавил Кузнецов.

«Еще двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно», — сказал помощник министра.

Пассажирский автобус в городе Шебекино в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) днем 20 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев сообщал о 23 пострадавших. По его словам, еще пяти человек — одного ребенка и четверых взрослых — спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор пригрозил Киеву жестким ответом на удар по автобусу в Шебекино.