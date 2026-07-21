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Стала известна судьба девятилетней девочки, мать которой умерла после родов

Стали известна судьба 9-летней девочки, мать которой нашли мертвой в Нововоронеже
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Девятилетняя девочка, мать которой умерла после родов на дому в Новоронеже, теперь живет со своим отцом. Об этом сообщила детский омбудсмен в Воронежской области Ангелина Севергина.

«Девочка сразу после случившегося была передана отцу. Бабушка (мама погибшей женщины) лично отвезла девочку к папе. В настоящее время девочка находится с отцом», — написала она.

Севергина добавила, что в случае возникновения трудностей семье окажут необходимую помощь и поддержку.

О случившемся стало известно 20 июля.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме в городе Нововоронеже. В квартире обнаружили 30-летнюю женщину и ее новорожденного сына — оба без признаков жизни. Предварительно, она родила ребенка в квартире. Что произошло после этого на данный момент неизвестно.

Как уточнили в местной прокуратуре, роды у женщины, чье тело обнаружили в квартире в Нововоронеже, предварительно, произошли дома.

Ранее беременная россиянка приняла наркотики, родила раньше срока и избавилась от младенца.

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