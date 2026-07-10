Беременная россиянка приняла наркотики, родила раньше срока и избавилась от младенца

В Калининграде 23-летняя девушка родила в туалете и расправилась с ребенком

В Калининграде перед судом предстанет 23-летняя местная жительница, расправившаяся со своим ребенком сразу после родов. Об этом сообщает СУ СК России по Калининградской области.

По версии следствия, в июле 2023 года женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности, была в гостях у своих знакомых на улице Киевской. После употребления наркотических веществ у нее начались преждевременные роды.

Женщина родила в туалете коммунальной квартиры, а затем причинила новорожденному множественные травмы. Ее знакомые вынесли тело младенца во двор дома, где его на следующее утро обнаружили местные жители.

В рамках дела были допрошены свидетели, проведены экспертизы и другие следственные действия. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее россиянка расправилась с новорожденным внуком и выбросила его тело в подвал.