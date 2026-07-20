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Общество

Женщину с новорожденным обнаружили без признаков жизни в Воронежской области

В Воронежской области нашли женщину с новорожденным без признаков жизни
Pixabay

В Воронежской области обнаружили мать с новорожденным сыном, которые не подавали признаков жизни. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в пятиэтажном доме в городе Нововоронеже. В квартире обнаружили 30-летнюю женщину и ее новорожденного сына — оба без признаков жизни. Предварительно, она родила ребенка в квартире. Что произошло после этого на данный момент неизвестно.

Отмечается, что семья состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Городская администрация отказалась от комментариев по факту случившегося.

До этого в Кузбассе мать обнаружила младенца в машине без признаков жизни. В произошедшем прокуроры усмотрели признаки неисполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возле дома нашли 16-летнюю девушку без признаков жизни.

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