Роды у погибшей с ребенком женщины в Нововоронеже произошли дома

Прокуратура: роды у женщины, погибшей с младенцем в Нововоронеже, случились дома

Роды у женщины, чье тело обнаружили в квартире в Нововоронеже, предварительно, произошли дома. Тело ее сына было найдено там же, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

«По предварительным данным, у женщины на дому произошли роды, вызванные приемом медицинских препаратов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что женщина состояла на профилактическом учете в полиции.

Прокуратура Нововоронежа контролирует ход расследования уголовного дела.

О случившемся стало известно 20 июля.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме в городе Нововоронеже. В квартире обнаружили 30-летнюю женщину и ее новорожденного сына — оба без признаков жизни. Предварительно, она родила ребенка в квартире. Что произошло после этого на данный момент неизвестно.

Отмечается, что семья состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Городская администрация отказалась от комментариев по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возле дома нашли 16-летнюю девушку без признаков жизни.