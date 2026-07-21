Дети, не попавшие в «Артек», получат путевки после возобновления его работы

Кравцов: не попавшие в «Артек» дети получат путевки после возобновления его работы

Все дети, которые не смогли попасть в Международный детский центр «Артек» в текущую смену, получат места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Мы сохраняем путевки. Все дети, которые не смогли попасть в «Артек» в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке <...>, как только он возобновит работу», — сказал он.

Отмечается, что инфраструктура «Артека» готова к приему детей в любой момент, как только позволит ситуация.

С 22 июня в Крыму было приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Ограничение действует до 1 сентября.

26 июня Минпросвещения сообщало о завершении вывоза детей из «Артека». В ведомстве отметили, что их отправили домой или в оздоровительные лагеря Краснодарского края.

Ранее в АТОР рассказали, что будет с детскими путевками в Крым на это лето.