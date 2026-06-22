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Общество

В АТОР рассказали, что будет с детскими путевками в Крым на это лето

АТОР: детей вместо Крыма направят в Анапу, Калининград и Краснодарский край
Shutterstock

Купленные на это лето детские путевки в Крым в любом случае не пропадут — отдыхающих могут перераспределить в Анапу, Краснодарский край, Калининград и в Карелию. Механизм возврата уже начался, сообщил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Он пояснил, что формат возврата средств за неиспользованные путевки в полном объеме предусмотрен, а желающим предложат альтернативные направления.

«Мы видим, что большое перераспределение спроса идет на Анапу и Краснодарский край, где ситуация не столь острая. В любом случае кто-то точно откажется от этого отдыха и перенесет свои планы. Но в массе своей сейчас уже механизм возвратов по Крыму отработан и идет штатно», — отметил Мурадян.

Он добавил, что сегодня детские объекты размещения есть в большей части российских регионов, и они будут рады туристам и даже вступят в конкуренцию за поток отдыхающих. В том числе востребованными окажутся Калининград и Карелия, заключил турэксперт.

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму до 1 сентября. В документе указано, что меры были введены «с целью обеспечения общественной безопасности».

Также в указанный период нельзя будет бронировать места в других средствах размещения (отели, гостиницы и другие) для участия детей в различных мероприятиях, например в слетах, фестивалях, экскурсиях или спортивных сборах.

Ранее сообщалось, что детей из «Артека» отправят домой в связи с ограничениями в Крыму.

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