Всех детей из «Артека» вывезли

Вывоз детей из лагеря «Артек» завершен, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«По состоянию на 26 июня завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра (МДЦ) «Артек» в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Республике Крым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что детей отправили домой или в оздоровительные лагеря Краснодарского края.

Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября.

В документе указано, что меры были введены «с целью обеспечения общественной безопасности».

Также в указанный период нельзя будет бронировать места в других средствах размещения (отелях, гостиницах и прочих) для участия детей в различных мероприятиях, например в слетах, фестивалях, экскурсиях или спортивных сборах.

Аксенов призвал с пониманием отнестись к установленным ограничениям.

Ранее в Крыму ограничили передвижение мотоциклов и мопедов.