В Крыму работа детских лагерей приостановлена до сентября

Аксенов: прием и размещение детей на отдых в Крыму приостановлен до 1 сентября

Бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в Крыму с 22 июня до 1 сентября. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова размещен на сайте местного правительства.

В документе указано, что меры были введены «с целью обеспечения общественной безопасности».

Также в указанный период нельзя будет бронировать места в других средствах размещения (отели, гостиницы и другие) для участия детей в различных мероприятиях, например в слетах, фестивалях, экскурсиях или спортивных сборах.

В мессенджере «Макс» Аксенов призвал с пониманием отнестись к установленным ограничениям.

Ограничения были введены после того, как накануне беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. На этом фоне в республике приостановили продажу топлива. Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, атакованы паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани.

Ранее в Крыму ограничили передвижение мотоциклов и мопедов.