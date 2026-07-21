Врач рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего при атаке украинского беспилотника в Сватове

10-летний мальчик, пострадавший в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сватове Луганской народной республики, находится в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил ТАСС главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Сергей Манищенков.

Утром 21 июля украинский БПЛА залетел в окно жилого дома в Сватово. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате прилета пострадали четыре человека, среди них двое детей 10 и 14 лет.

По словам Манищенкова, у маленького пациента диагностированы осколочные ранения мягких тканей головного мозга, проникающее ранение груди, ранение тела, рук и ног.

В Минобороны РФ сообщили, в ночь на 21 июля дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 209 украинских беспилотников над регионами России. В ведомстве уточнили, что дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также республикой Крым.

Ранее в ЛНР украинский беспилотник атаковал автомобиль с инспектором ГИБДД.