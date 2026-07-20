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Армия

В ЛНР украинский беспилотник атаковал автомобиль с инспектором ГИБДД

МВД: инспектор ГИБДД погиб в результате удара дрона по служебному авто в ЛНР
МВД по Луганской Народной Республике/MAX

Украинский беспилотник атаковал автомобиль ГИБДД в Луганской народной республике, в результате чего погиб лейтенант полиции Владислав Кулинич. Об этом сообщает региональное МВД в своем канале в «Максе».

По его данным, вечером 19 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно ударили по служебному автомобилю.

«Через неделю Владиславу Кулиничу исполнилось бы 30 лет. В органах внутренних дел мужчина служил с 2019 года», — отмечается в сообщении.

13 июля глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате атак беспилотников на легковые автомобили в республике. По его словам, на автодороге Красный Луч — Дебальцево в Антрацитовском муниципальном округе БПЛА атаковал легковой автомобиль, в котором находились молодые люди. В результате удара ранения получили 18-летняя и 20-летняя девушки, а 20-летний водитель погиб на месте.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали легковые автомобили в Сватовском и Старобельском муниципальных округах. В результате этих ударов ранения получили 42-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Ранее ВСУ снова нанесли удар по Старобельску.

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