В Минобороны назвали число сбитых за ночь дронов

В ночь на 21 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 209 украинских беспилотников над регионами России. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также республикой Крым.

Кроме того, БПЛА выявили и уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Сегодня утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе работают оперативные и аварийные службы.

Во Владимире БПЛА попал в квартиру многоэтажки, что привело к пожару. Беспилотник влетел в квартиру на одном из верхних этажей. Жильцов в это время там не было, предварительно, никто не пострадал. При пожаре огонь распространился на 25 «квадратов», но его уже локализовали и ликвидировали открытое горение.

Ранее движение по Крымскому мосту временно перекрыли.