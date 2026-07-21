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Общество

Украинский дрон залетел в окно жилого дома в ЛНР

Пасечник: четыре человека пострадали в результате прилета БПЛА в дом в Сватово
Ashley Chan/Global Look Press

Украинский БПЛА залетел в окно жилого дома в луганском Сватово. Об этом в «Макс» сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, в результате прилета пострадали четыре человека, среди них двое детей 10 и 14 лет.

«Готовится транспортировка 10-летнего мальчика в тяжелом состоянии в республиканскую детскую больницу», — сообщил Пасечник.

Всего, как уточнил глава ЛНР, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию десяти муниципалитетов республики. Профильные службы работают на местах ударов.

По информации Минобороны, в ночь на 21 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 209 украинских беспилотников над регионами России. В ведомстве уточнили, что дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также республикой Крым.

Кроме того, БПЛА выявили и уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в ЛНР украинский беспилотник атаковал автомобиль с инспектором ГИБДД

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