Жена Галявиева запросила огромный гонорар за интервью

KP.RU: Жена Галявиева Диана запросила не менее 400 тысяч рублей за интервью

Жена осужденного за стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева Диана потребовала 400 тысяч рублей за интервью. Об этом сообщил kp.ru.

Корреспондент издания Юлия Андриенко написала 18-летней Диане в мессенджере, чтобы договориться с ней об интервью. Журналистка хотела узнать, почему девушка решила выйти замуж за осужденного.

В ответ Диана уточнила, возможен ли гонорар за этот разговор и запросила не менее 400 тысяч рублей. Однако корреспондент объяснила, что издание не платит за предоставленную информацию. В итоге жена Галявиева попросила предоставить ей несколько дней на размышления, а в итоге отказалась от интервью.

Галявиев женился на начинающей журналистке из Ростовской области Диане в мае в ИК-6 в Оренбургской области. Супруги смогут видеться один раз в год.

После этого сообщалось, что родственники девушки рассматривают возможность помещения ее в психиатрическую клинику и подозревают, что у нее шизофрения. Также, по данным СМИ, они отказываются от общения с Дианой.

Напомним, 11 мая 2021 года Галявиев напал на гимназию №175 в Казани. В результате взрыва и стрельбы пострадали более 20 человек, еще девятерых спасти не удалось. Злоумышленника задержали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.

Ранее супруга Галявиева опровергла сообщения о конфликте с родителями.