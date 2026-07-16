Отец жены массового убийцы Галявиева хочет сдать дочь в психбольницу

В Татарстане родственники жены «казанского стрелка» Ильназа Галявиева рассматривают возможность помещения 18-летней девушки в психиатрическую клинику и подозревают, что у нее шизофрения. Об этом сообщает Life со ссылкой SHOT.

Отец девушки, которая вышла замуж за массового убийцу Галявиева, растил ее один, мужчина окружал дочь заботой и вниманием, он практически убит горем после новости о замужестве дочери. Родственники уверены, что 18-летняя девушка вышла замуж за пожизненно осужденного террориста, чтобы шокировать общество и родителей. По словам близких, в 14 лет от девушки из-за ее поведения отвернулись друзья, школьница специально старалась совершать поступки, вызывающие общественное осуждение.

Как сообщает издание, в семье подумывают о помещении родственницы в психиатрическую лечебницу и подозревает у нее шизофрению. Пока 18-летняя журналистка не расторгнет брак с массовым убийцей, отбывающим пожизненный срок в «Черном дельфине», родственники отказываются от общения с ней.

Убийца Ильназ Галявиев, осужденный за нападение на школу в Казани, зарегистрировал брак в мае в ИК-6 в Оренбургской области. Видеться супруги смогут раз в год.

Убийцей девочки, найденной на чердаке в Приморье, оказался ее одноклассник.