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Общество

Напавший на казанскую школу убийца Галявиев женился в колонии

Shot: убийца Галявиев женился в колонии на журналистке
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Убийца Ильназ Галявиев, осужденный за нападение на школу в Казани, женился на журналистке во время пребывания в колонии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, 25-летний молодой человек и 18-летняя девушка зарегистрировали брак в мае в ИК-6 в Оренбургской области.

«Видеться супруги смогут раз в год», – сообщается в публикации.

Отмечается, что девушка является начинающей журналисткой из Ростовской области, но живет в Москве. Она присутствовала на одном из судов над Галявиевым, а также приезжала к нему на свидание. Спустя некоторое время после этого они решили пожениться.

Галявиев стал фигурантом уголовного дела после стрельбы в одной из школ Казани в 2021 году. Во время нападения пострадали более 20 человек, еще девять умерли от полученных травм.

Самого молодого человека вскоре задержали. По данным СМИ, он планировал устроить в заведении взрыв, который разрушит здание. В результате юношу приговорили к пожизненному сроку.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области убийц подростка нашли благодаря шнурку.

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