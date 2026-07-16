Супруга Галявиева опровергла сообщения о конфликте с родителями

Супруга осужденного за стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева Диана в интервью «Пятому каналу» прокомментировала сообщения о конфликте с родителями и намерении поместить ее в психиатрическую больницу после заключения брака.

«Вот впервые слышу данную информацию, то есть про психбольницу. В данный момент сейчас очень много дезинформации», — сказала Диана.

При этом собеседница издания пока не готова давать интервью по поводу своей личной жизни.

Галявиев зарегистрировал брак в мае в ИК-6 в Оренбургской области. Видеться супруги смогут раз в год.

Life со ссылкой SHOT сообщал, что родственники 18-летней девушки рассматривают возможность помещения ее в психиатрическую клинику и подозревают, что у нее шизофрения. Также, по данным СМИ, они отказываются от общения с Дианой.

11 мая 2021 года Галявиев напал на гимназию №175 в Казани. В результате взрыва и стрельбы пострадали более 20 человек, еще девятерых спасти не удалось. Злоумышленника задержали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что приставы взыскивают более 23 млн рублей с осужденного за стрельбу в школе Казани.